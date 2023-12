Juros longos sobem no Brasil após autoridades do Fed esfriarem apostas sobre corte de juros

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros com prazos mais longos fecharam a segunda-feira em leve alta, na esteira do avanço do rendimento dos Treasuries de dez anos no exterior, após declarações de autoridades do Federal Reserve esfriarem um pouco a expectativa por cortes de juros no curto prazo nos Estados Unidos.

Na semana passada, após declarações do chair do Fed, Jerome Powell, e da publicação de projeções da instituição, o mercado elevou as apostas de que o processo de corte de juros nos EUA começará em março. Isso pesou sobre os rendimentos dos Treasuries e, no Brasil, fez as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) completarem cinco sessões consecutivas de queda.