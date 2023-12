China pode alcançar crescimento econômico de 5% em 2024, afirma conselheiro do banco central

Os preços ao consumidor da China caíram em novembro pela taxa mais rápida em três anos.

Wang disse que a China pode ser capaz de cortar as taxas de juros, já que o Federal Reserve provavelmente parou de aumentar suas próprias taxas, embora a grande diferença entre os custos dos empréstimos dos dois países e as preocupações com o impacto sobre os bancos possam agir como restrições.

Na conferência anual de Trabalho Econômico Central, realizada de 11 a 12 de dezembro, os líderes chineses se comprometeram a ajustar a política econômica e monetária para apoiar a recuperação econômica em 2024.

Espera-se que o crescimento da China atinja a meta do governo de cerca de 5% este ano.

(Por Albee Zhang e Kevin Yao)