Wall Street fecha em alta com ânimo por corte dos juros

O índice Dow Jones, em que blue-chips têm forte peso, registrou outro pico recorde de fechamento.

Na conclusão da reunião de política do banco central norte-americano na última quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto sinalizou que havia chegado ao fim de seu ciclo de aperto monetário e abriu a porta para cortes nos juros no próximo ano.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta terça-feira que não havia "nenhuma urgência" para começar a cortar a taxa básica, dada a força da economia e o ritmo lento com que a inflação está desacelerando em direção à meta anual de 2% do banco central.

Mesmo assim, os mercados financeiros prevêem uma probabilidade de 67,5% de que a Fed implemente um corte de 25 pontos-base nas taxas já em março, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Nesta semana, o Departamento de Comércio dos EUA divulgará seu terceiro e último resultado sobre o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre na quinta-feira, seguido por seu relatório do índice PCE na sexta-feira, que cobrirá o crescimento da renda, os gastos dos consumidores e, principalmente, a inflação.

O Dow Jones subiu 0,68%, para 37.557,92 pontos. O S&P 500 ganhou 0,59%, para 4.768,37 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,66%, para 15.003,22 pontos.