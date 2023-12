China mantém taxas de empréstimos conforme esperado

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China deixou inalteradas suas taxas referenciais de empréstimo na fixação mensal desta quarta-feira, atendendo às expectativas do mercado, depois que o banco central manteve a taxa de juros de médio prazo na semana passada.

No entanto, os observadores do mercado continuam a esperar mais afrouxamento monetário no novo ano para dar suporte a uma recuperação econômica que está se arrastando, uma vez que a pressão deflacionária aumenta os custos reais de empréstimos.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 4,20%.