Dólar sobe quase 1% em dia de realização de lucros e alta também no exterior

Na B3, às 17:14 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,99%, a 4,9120 reais.

A moeda norte-americana à vista chegou a oscilar no território negativo pela manhã, dando continuidade ao movimento da véspera, após a agência de classificação de risco S&P elevar a nota de crédito de longo prazo do Brasil de BB- para BB. Na cotação mínima do dia, às 9h23, o dólar à vista marcou 4,8569 reais (-0,17%).

No entanto, ainda antes das 10h o dólar saltou para o território positivo, com alguns investidores realizando lucros mais recentes e recompondo posições compradas do mercado futuro (no sentido de alta para a moeda norte-americana).

Profissionais ouvidos pela Reuters afirmaram que, após baixas mais intensas, é natural que haja certo movimento de retomada das cotações.

“Mesmo esta subida do dólar, de 4 centavos (de real), para a gente ainda é (uma oscilação) meio de lado. Mas tem a ver com um pouco de realização depois do que vimos ontem (terça-feira)”, disse durante a tarde Evandro Caciano, head de câmbio da Trace Finance.

Segundo ele, porém, o ambiente seguia favorável à queda do dólar ante o real.