Dólar tem leve queda em dia de disputa pela Ptax e decisão do Fed sobre juros

Na B3, às 17:27 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,07%, a 4,9540 reais.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo BC com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No início do dia, a disputa pela Ptax fez o dólar à vista marcar a cotação máxima de 4,9731 reais (+0,54%) às 9h11, com investidores comprados no mercado futuro impulsionando os preços.

Perto das 10h houve nova puxada do dólar à vista para cima, novamente com os comprados direcionando as cotações.

O cenário começou a mudar com a divulgação de dados de emprego do setor privado dos EUA, às 10h15. O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que em dezembro foram criados 107 mil postos de trabalho no setor privado norte-americano, bem abaixo dos 145 mil postos esperados por economistas consultados pela Reuters.

Para completar, os dados de dezembro foram revisados para baixo, mostrando 158 mil empregos criados, em vez dos 164 mil informados anteriormente.