Carrefour Brasil tem prejuízo de R$565 mi no 4º tri, após lucro um ano antes

O diretor financeiro do grupo, Eric Alencar, disse a jornalistas que o Carrefour Brasil decidiu no final do ano passado encerrar 123 lojas entre supermercados e hipermercados, com 104 já fechadas até janeiro. A contabilização no balanço de todos esses fechamentos, porém, foi realizada somente no quarto trimestre, segundo ele.

"Elas (lojas) eram estruturalmente ruins, e a gente precisava focar em crescimento da companhia sobre as lojas com mais potencial", disse, acrescentando que as 123 lojas juntas geraram lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) negativo de 61 milhões de reais durante o trimestre.

Alencar também afirmou que a empresa não pretende fazer fechamentos dessa magnitude no futuro, embora tenha destacado que pequenas mudanças no portfólio de lojas sejam normais.

O Ebitda ajustado da empresa somou 1,88 bilhão de reais no trimestre, 5% abaixo de um ano antes, enquanto a margem Ebitda ajustada caiu 0,3 ponto percentual, para 6,7%.

Analistas consultados pela LSEG esperavam um Ebitda ajustado de 1,72 bilhão de reais no trimestre.

Embora a inflação de alimentos tenha retomado fôlego desde outubro, executivos da empresa afirmaram que ainda é necessário um tendência mais clara para inspirar os clientes institucionais a reabastecerem seus estoques.