Governo deve tratar reoneração em PL e quer fim gradual do benefício a partir de 2025, diz Randolfe

"Nós temos avançado no entendimento sobre os temas relativos à desoneração ser encaminhada por projeto de lei em regime de urgência. O presidente deve chamar a todos nós, deve chamar também ao ministro Haddad, essa semana para bater o martelo em relação a esse tema", disse o senador em entrevista a jornalistas após reunião com Haddad na Fazenda.

Questionado sobre como ficarão os prazos da reoneração com a possível apresentação do PL, Randolfe respondeu que, na prática, a reoneração ficaria suspensa ao longo de 2024 com o encaminhamento da proposta. "Por óbvio, o projeto deverá incluir o marco do começo da reoneração que, obviamente, fica aí para o ano próximo", afirmou.

Mais tarde, Haddad disse que a reoneração seria um dos temas que ele tratará com Lula em uma reunião na terça-feira. Segundo o ministro, o cenário atual é melhor para encontrar uma solução para o tema. Ele também reiterou a importância disso para a continuidade do trabalho da área econômica do governo em conjunto com as medidas já elaboradas.

"O volume de recursos é muito considerável e a gente precisa, em virtude da situação que nós estamos enfrentando do ambiente externo, dar os passos necessários para completar o nosso ciclo fiscal... Eu penso que hoje o ambiente está muito mais favorável para a gente sentar e discutir isso ao longo do próximo mês e quem sabe até finalizar as negociações e concluir esse processo", disse em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda.

O Congresso aprovou em novembro a prorrogação integral do benefício até 2027 a 17 setores da economia, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a iniciativa, contrariando parlamentares. MP encaminhada pelo Executivo no final do ano, após o veto, previa o início da reoneração já em 2024.

Randolfe disse que Lula já conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sobre o tema e que já haveria um acordo com líderes das duas Casas sobre o envio da PL.