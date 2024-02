Whirlpool vai vender fatia de 24% em unidade indiana por até US$451 mi

Por M. Sriram

MUMBAI (Reuters) - A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool está vendendo participação de 24% em sua unidade indiana esta semana por até 451 milhões de dólares por meio de negociações em bloco, de acordo com um termo de compromisso visto pela Reuters, em meio a ofertas recordes de ações no mercado acionário do país.

A Whirlpool, que é dona das marcas Brastemp e Consul no Brasil, planeja vender a fatia a um preço de 1.230 rúpias por ação, um desconto de 7,6% em relação ao preço de fechamento desta segunda-feira. A meta é concluir o negócio até quarta.