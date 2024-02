Wall St recua antes de balanço da Nvidia e de ata do Fed

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Wall Street caía nesta quarta-feira com os investidores se preparando para o balanço da fabricante de chips Nvidia, que tem potencial de afetar a euforia com a Inteligência Artificial, e aguardando a atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

A Nvidia perdia 1,2% após uma queda de mais de 4% na sessão anterior. O balanço da empresa será divulgado após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira.