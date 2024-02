Dólar fecha em leve alta em dia de dados positivos nos EUA

Ainda assim, a divisa norte-americana oscilava em margens estreitas no Brasil.

“(Houve) pouca amplitude entre a mínima e a máxima estes (últimos) dias. Estamos sem grandes catalizadores de oferta, seja de compra, seja de venda”, pontuou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

Segundo ele, a falta de definição sobre os rumos da taxa de juros nos Estados Unidos tem engessado os negócios no câmbio.

“Acho que ninguém crê -- nem quem quer vender (dólar), nem quem quer comprar -- que o câmbio vai ficar no atual patamar. Então, quem quer vender está esperando a cotação subir mais; quem precisa comprar está na expectativa para ver se o dólar recua”, acrescentou Bergallo.

Durante a tarde, o dólar buscou novamente patamares mais elevados no Brasil, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas pares do real, como o rand sul-africano, o peso chileno < CLPUSD=R> e o peso mexicano < MXNUSD=R>. Juntamente com o real, estas três moedas eram as que mais perdiam valor para o dólar perto do fechamento no Brasil.

Na máxima do dia, às 16h42, o dólar à vista marcou 4,9550 reais (+0,33%), para depois encerrar muito próximo deste nível.