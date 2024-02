Ações fecham em leve baixa com foco nos próximos dados econômicos

Os mercados praticamente descartaram um corte na reunião de março do Fed e recentemente adiaram as expectativas de flexibilização para junho em relação a maio, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, na esteira de dados surpreendentemente fortes sobre os preços ao consumidor e ao produtor.

Relatórios sobre bens duráveis, confiança do consumidor e atividade industrial devem ser divulgados nesta semana.

"O relatório de empregos está a uma semana de distância, portanto os olhos estão se voltando mais para o índice de preços PCE na quinta-feira do que para qualquer outra coisa. Há muito mais dados nesta semana do que na semana passada, mas ainda não são os maiores dados", disse Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Managemen

Uma forte previsão da fabricante de chips Nvidia na semana passada contribuiu para o frenesi da inteligência artificial deste ano, ajudando a empurrar os índices Dow Jones e S&P 500 para novos recordes e o Nasdaq para perto do recorde de novembro de 2021, ao mesmo tempo em que manteve sob controle a decepção com o atraso no corte dos juros do Fed.

O Dow Jones caiu 0,16%, para 39.069,23 pontos. O S&P 500 perdeu 0,38%, para 5.069,53 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,13%, para 15.976,25 pontos.