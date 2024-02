BC não fará swap cambial muito longo e não visa controlar volatilidade, diz Campos Neto

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que a autarquia não pretende fazer operações de swap cambial de prazos muito longos no âmbito do novo programa de proteção cambial para investimentos sustentáveis do governo, mas sim que visará períodos de 12 a 18 meses.

Ele acrescentou que o BC não tem como objetivo controlar a volatilidade da moeda.

"O Banco Central não toma nenhum tipo de risco de crédito em derivativo cambial", afirmou Campos Neto, durante entrevista coletiva ao lado de autoridades do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo brasileiro, em São Paulo. "O objetivo do instrumento é facilitar o hedge cambial no longo prazo."