BlackRock lança BDR de ETF de bitcoin na B3

"O crescente interesse no mercado cripto por investidores de todo o mundo despertou a busca por opções também no mercado de capitais brasileiro", disse o superintendente de produtos de juros e moedas da B3, Felipe Gonçalves, no comunicado.

"Estamos comprometidos em oferecer produtos que atendam a essa demanda, mantendo a segurança de operar na B3."

Nesta quinta-feira, o bitcoin caminhava para registrar o maior ganho mensal em três anos, impulsionado pelo fluxo de dinheiro para fundos negociados em bolsa.

A maior criptomoeda em valor de mercado do mundo operava em alta de 3,13% às 13h34 (horário de Brasília), cotada a 62.458 dólares. Mais cedo, o bitcoin registrou 63.933 dólares, maior valor desde o final de 2021.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)