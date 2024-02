Grupo Comporte, de família fundadora da Gol, vence leilão bilionário de trem em SP com oferta mínima

Segundo o analista do Fator, "a ausência da CCR no leilão leva a preocupações sobre a viabilidade do projeto", uma vez que a empresa é a principal operadora de mobilidade de passageiros do país. Para Henriques, o TIC exige uma capacidade de alavancagem muito grande da empresa vencedora. "Do ponto de vista da licitação, tem muito mais questões em aberto que fechadas."

A CCR disse que, após estudar detalhadamente o projeto do TIC, em conjunto com os parceiros do consórcio formado para o efeito, decidiu não participar da licitação.

Para o vice-presidente do Comitê de Meio Ambiente & Sustentabilidade e de Infraestrutura da Câmara Britânica, Paulo Dantas, o deságio de apenas 0,01% na contraprestação "é um indicativo que o consórcio já tinha indícios que iria participar sozinho do leilão".

"O contrato é bastante complexo e sua implantação idem. O sucesso desse modelo será crucial para replicar o modelo para outras cidades, como Santos, Sorocaba e outras", disse Dantas, que também é advogado do escritório Castro Barros.

Segundo o governador de São Paulo, um leilão de trem de passageiros ligando a capital do Estado com a cidade de Sorocaba, no interior, deve ser realizado em 2025. O governador também afirmou que o Estado estuda uma ligação ferroviária de passageiros entre a capital e a cidade litorânea de Santos.