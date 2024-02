Taxas futuras de juros têm queda firme no Brasil após inflação dentro do esperado nos EUA

Como não houve surpresas inflacionárias no PCE, o mercado avaliou que aumentaram as chances de o Fed iniciar o processo de corte de juros em junho, o que imediatamente pesou sobre a curva norte-americana.

Em sintonia com o exterior, as taxas dos DIs despencaram no Brasil, com investidores retirando da curva o excesso de prêmios de antes do PCE. A taxa para janeiro de 2027 marcou a mínima de 9,975% às 14h43 (queda de 7 pontos-base em relação ao ajuste anterior).

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,96%, ante 10% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,785%, ante 9,842% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 9,975%, ante 10,047%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,23%, ante 10,306%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,66%, ante 10,734%.

Para o curto prazo, a curva a termo brasileira precificava, perto do fechamento, 87% de chances de o corte da taxa básica Selic em março ser de 50 pontos-base, como vem sinalizando o Banco Central. Atualmente a Selic está em 11,25% ao ano.

Às 16:36 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 3,80 pontos-base, a 4,2364%.