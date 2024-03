Ibovespa sobe após duas quedas com Embraer e Lojas Renner entre maiores altas

- EMBRAER ON subia 4,09%, a 25,43 reais, em meio a expectativas relacionadas a pedidos de aeronaves. Nas recomendação para março, o BTG Pactual também incluiu as ações da fabricante de aviões, em substituição aos papéis da Vale.

- LOJAS RENNER ON avançava 3,86%, a 16,41 reais, ajudada por relatório do BTG Pactual com as recomendações para março, no qual os estrategistas trocaram os papéis da Vivara pelas ações da varejista de moda.

- MRV&CO ON caía 3,81%, a 7,33 reais, após balanço do quarto trimestre, com prejuízo líquido de 10 milhões de reais para a MRV Incorporação, impactado por efeitos de equity swap, marcações a mercado e outros itens não recorrentes. Excluindo esses efeitos, teve lucro de 103 milhões de reais.

- VALE ON recuava 0,73%, a 66,50 reais, seguindo a queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com recuo de 1,75%, a 871,5 iuanes (121,09 dólares) a tonelada, registrando queda de 3,6% na semana.

- PETROBRAS PN avançava 0,75%, a 40,44 reais, após ajuste negativo nos últimos pregões, em meio a receios relacionados aos dividendos da estatal. A melhora nas cotações tinha respaldo na alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha acréscimo de 1,78%, a 83,37 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,28%, a 34,02 reais, enquanto BRADESCO PN subia 0,44%, a 13,81 reais.