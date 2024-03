Droga experimental para obesidade da Novo Nordisk é mais eficaz que o Wegovy em teste inicial

O Wegovy foi o primeiro de um novo grupo de medicamentos altamente eficazes para perda de peso a ser lançado. A Novo e a Eli Lilly são, até o momento, as líderes no mercado de medicamentos para obesidade, cuja previsão dos analistas é de que valha 100 bilhões de dólares até 2030.

DOENÇA CARDÍACA

O presidente-executivo da Novo Nordisky, Lars Fruergaard Jorgensen, também anunciou que a empresa estava expandindo seu foco em diabetes e terapias de perda de peso para incluir tratamentos de doenças cardiovasculares.

A mudança foi feita depois que a farmacêutica disse, em agosto passado, que um grande estudo havia demonstrado que o Wegovy também tinha um claro benefício cardiovascular, impulsionando os esforços da empresa para levar o Wegovy além de sua imagem de medicamento para estilo de vida.

"Qualquer empresa que esteja tão fortemente exposta a uma área terapêutica precisa tentar desenvolver outros pilares para se apoiar", disse Wolfgang Lickl, gerente de portfólio da KB-Vermögensverwaltung. "O sucesso absoluto em diabetes e obesidade tornará isso difícil, mas o campo cardiovascular faz sentido por causa das muitas sinergias", disse ele.

Após o estudo de agosto, a Novo vem tentando convencer as seguradoras de planos de saúde sobre os benefícios de longo prazo do Wegovy e que eles são suficientes para reduzir a carga geral sobre os sistemas de saúde e o custo do tratamento de doenças cardíacas em pessoas com sobrepeso e obesidade.