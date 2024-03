Lufthansa apresenta perspectiva moderada para 2024 em meio a disputas trabalhistas

Steenbergen disse que a empresa tentará chegar "o mais próximo possível" da meta de 8% e que, de modo geral, manterá a meta mesmo que a Lufthansa não a atinja neste ano.

As margens EBIT ajustadas cairão para 6,9% neste ano, de 7,6% em 2023, de acordo com uma pesquisa de analistas fornecida pela empresa.

As companhias aéreas da Europa têm se beneficiado de uma demanda sem precedentes após a pandemia, o que lhes permitiu aumentar os preços das passagens, mas os custos mais altos de mão de obra e manutenção têm limitado o crescimento dos lucros.

A Lufthansa, em particular, concordou com novos acordos salariais mais altos para pôr fim às greves, que, segundo analistas e investidores, ameaçam sua meta de margem operacional para 2024.

Nesta quinta-feira, a equipe terrestre da Lufthansa fez uma paralisação, enquanto na quarta-feira a tripulação de cabine votou pela greve, pois busca um aumento salarial de 15%, um prenúncio potencial de maior erosão dos lucros.

As greves provavelmente contribuirão para um prejuízo operacional maior do que o esperado no primeiro trimestre de 2024, disse a empresa, com o segundo e o terceiro trimestres devendo ser fortes.