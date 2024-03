BofA eleva previsão de lucro de empresas do S&P 500 para 2024 com entrada de IA em um "ciclo virtuoso"

SÃO PAULO (Reuters) - O BofA Global Research elevou sua previsão de lucros para empresas do índice S&P 500 nesta terça-feira, projetando um aumento de 12% este ano.

O banco elevou a previsão de lucro por ação para 2024 para as empresas do índice para 250 dólares, em comparação com os 235 dólares esperados anteriormente.

Os estrategistas do BofA disseram que "2023 foi um ano de transição para o setor corporativo do país, e as empresas já se ajustaram ao novo ambiente de juros mais altos e demanda morna".