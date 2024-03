Petrobras nega que tenha sinalizado sobre dividendos extras em evento em NY

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Petrobras disse nesta terça-feira que não prometeu ou sinalizou uma direção para dividendos extraordinários em evento, após noticia de que durante uma apresentação a analistas em Nova York teria deixado agentes de mercado "confiantes" sobre manutenção da política de pagamento de dividendos extras.

A petrolífera disse que as apresentações realizadas no evento com analistas e investidores, ocorrido nos dias 30 e 31 de janeiro, não continham qualquer informação relevante ainda não divulgada e foram publicadas no site da companhia e arquivadas junto aos órgão reguladores brasileiro e norte-americano.