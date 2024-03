Novo Perse proposto por Haddad prevê custo de R$10 bi neste ano e extinção em 2027

Ao contrário do que afirmou neste mês o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida não deve ser enviada em um novo projeto de lei pelo governo, e sim apresentada diretamente por um parlamentar via emenda ao projeto em tramitação no Congresso que trata da reoneração da folha salarial de 17 setores da economia, disseram as fontes.

A negociação tenta colocar fim a meses de embate entre Congresso e Executivo, em um vai e vem que incluiu a prorrogação da reoneração da folha pelo Legislativo; veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à proposta; derrubada do veto pelo Congresso; envio de medida provisória pelo governo para cortar benefícios tributários e um posterior recuo, com promessa de que os temas serão tratados em projeto de lei.

MUDANÇAS

De acordo com as fontes, o novo desenho do Perse prevê que o benefício -- voltado a empresas de eventos, hotéis e restaurantes -- será reduzido neste ano a 75% do patamar original, caindo para 50% em 2025 e 25% em 2026, até ser extinto a partir de 2027.

O texto ainda traz um limite para o porte de empresas que poderão utilizar o benefício, teto que não existia. Pelo desenho, serão excluídas do programa companhias com faturamento anual superior a 78 milhões de reais.

A limitação atende ao pleito de Haddad, que criticou o crescimento desordenado do Perse, alegando que a maior parte da renúncia tributária beneficiou empresas de grande porte e que já haviam se recuperado dos efeitos da pandemia, que era a proposta original do programa criado durante a crise da Covid-19.