Petrobras avança discussões com Mubadala sobre parceria em refino e biorrefino

(Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que está dando prosseguimento às discussões com o Mubadala Capital em relação à formação de uma parceria de downstream no Brasil, que envolve a avaliação de aquisição de participação na Refinaria de Mataripe, RefMat, e do desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada.

"A Petrobras iniciará a fase de avaliação dos negócios, a qual abrangerá a due diligence dos ativos, bem como a discussão sobre o modelo de negócio adequado para cada um", afirmou a Petrobras em comunicado ao mercado.

"Também serão discutidos o escopo dos potenciais investimentos futuros e desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto com o Mubadala Capital."