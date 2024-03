Dólar cai frente ao real após dados econômicos fortes e antes de decisões de BCs

"O principal indutor para esse movimento são os dados melhores do que o esperado na China, com investidores em compasso de espera pelas decisões de política monetária desta semana", disse Jefferson Rugik, presidente-executivo da Correparti Corretora.

A produção industrial e as vendas no varejo da China superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, marcando um início sólido para 2024 e oferecendo algum alívio às autoridades em meio a dúvidas sobre a saúde econômica do país, mostraram dados nesta segunda-feira.

Na esteira desses números, os preços dos contratos futuros de minério de ferro --metal que é chave na pauta de exportação brasileira-- saltaram nesta segunda-feira, dando suporte adicional ao real.

Ao mesmo tempo, no Brasil, dados do Banco Central mostraram que a atividade econômica iniciou 2024 com crescimento bem acima do esperado em janeiro, reforçando a visão de que a economia passa por um momento favorável mesmo que tenha desacelerado em relação ao final do ano passado.

O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou avanço de 0,60% no primeiro mês do ano, de acordo com dado dessazonalizado. O resultado ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,26% e marcou o quinto mês seguido no azul.

"O IBC-Br de janeiro traz uma atividade resiliente justamente por conta do setor de serviços, cuja inflação tem sido apontada pelo Banco Central como principal empecilho para uma aceleração no ritmo de cortes da Selic ou para um ciclo mais longo. Assim, não seria exagero dizer que o dado de hoje aumenta ainda mais as expectativas em torno do comunicado", disse Helena Veronese, economista-chefe da B. Side Investimentos.