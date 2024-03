Dólar fecha acima de R$5 pela 1ª vez em mais de 4 meses com nervosismo antes de reuniões de BCs

Operadores disseram que esse movimento acompanhou o avanço dos rendimentos dos títulos do governo norte-americano. Nesta tarde, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento -- subia 3 pontos base, a 4,334%.

"A semana é marcada pela cautela, com os investidores aguardando as decisões dos bancos centrais e monitorando os indicadores econômicos... a inflação nos EUA segue em alta, alimentando o receio de que o Fed possa manter os juros em níveis elevados por mais tempo", disse Diego Costa, chefe de câmbio para Norte e Nordeste da B&T Câmbio.

O encontro de política monetária do Federal Reserve se encerrará na quarta-feira, quando o banco central deve manter os juros, de acordo com previsões de mercado. Investidores ficarão atentos a pistas das autoridades do Fed sobre seus próximos passos, num momento em que agentes financeiros têm repensado o momento de um primeiro corte na taxa básica norte-americana.

Operadores adiaram as apostas sobre quando o Fed vai cortar os custos dos empréstimos principalmente depois que dados de inflação ao produtor e ao consumidor dos EUA surpreenderam para cima neste mês, o que tem dado impulso generalizado ao dólar.

No Brasil, o Banco Central também terminará seu encontro de política monetária na quarta-feira, com ampla expectativa de novo corte de 0,50 ponto percentual da Selic, a 10,75%, mas com dúvidas sobre se a autarquia manterá a orientação de manutenção desse ritmo de afrouxamento nas "próximas reuniões", mostrou pesquisa da Reuters com economistas.

"Olhando apenas a inflação, há espaço para o Copom seguir baixando os juros. No entanto, pode ser que os membros do Comitê resolvam adotar uma postura mais cautelosa devido à atividade econômica... Na prática, quer dizer que o comunicado e a ata podem retirar o plural ao falar dos próximos movimentos para os juros", disse a Levante Investimentos em relatório a clientes.