Lucro da Rodobens cresce no 4º tri, mas receita recua com venda menor de veículos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Rodobens teve lucro líquido de 152,4 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 6,2% em relação ao mesmo período do exercício anterior, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela empresa que atua nos segmentos de serviços financeiros e varejo automotivo.

A receita líquida, por sua vez, caiu 7,6%, a 1,6 bilhão de reais, pressionada pelo resultado do varejo automotivo, que caiu 10,9%, enquanto serviços financeiros tiveram acréscimo de 6,1%. No período, foram vendidos 5.687 veículos, ante 8.091 unidades nos mesmos três meses de 2022.