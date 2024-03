BC diz que Alemanha provavelmente está em recessão devido ao atraso na recuperação

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha provavelmente está em recessão no primeiro trimestre de 2024, uma vez que o consumo fraco e a demanda industrial anêmica continuam a empurrar a recuperação para o futuro, disse o banco central do país em um relatório econômico nesta quinta-feira.

A maior economia da Europa enfrentou dificuldades ao longo do último com o aumento dos custos de energia e dos custos de empréstimos, mas um conjunto recente de indicadores, como os números de confiança do instituto de pesquisa econômica ZEW e novos dados do PMI, sugere que ao menos o ponto mais fraco já foi alcançado.

Mas a análise do banco central também não apontou para nenhuma recuperação significativa, sugerindo que 2024 será outro ano fraco para uma economia tradicionalmente considerada a potência da Europa.