Itamaraty convoca embaixador da Hungria a prestar esclarecimentos sobre hospedagem de Bolsonaro

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores convocou nesta segunda-feira o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, para prestar esclarecimentos sobre a hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na representação diplomática do país em Brasília dias após ele ter tido seu passaporte apreendido em uma operação da Polícia Federal, informou o Itamaraty.

O representante húngaro teve uma reunião com a embaixadora Maria Luísa Escorel, secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, de acordo com o MRE.