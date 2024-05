CPI da Braskem pede indiciamento de empresa, vice-presidente e mais 7 pessoas

Ouvido pela CPI na semana passada, Marcelo de Oliveira Cerqueira, que também é vice-presidente executivo da Braskem, disse que a companhia assumiu sua responsabilidade civil e ambiental em decorrência dos danos causados.

Sob o argumento de falta de elementos, a comissão não propôs o indiciamento de servidores dos órgãos reguladores ou autoridades como ministros de Minas e Energia de gestões passadas, apesar da atividade de mineração de sal-gema sob o solo de Maceió ocorrer desde a década de 1970. Mas defendeu mais investigações em relação a elas.

NOVO SISTEMA

O relator da CPI, senador Rogério Carvalho (PT-SE), defendeu em discurso nesta terça-feira a aprovação de um novo modelo de governança para o setor minerário no Brasil.

"Não podemos mais aceitar que as agências reguladoras continuem a conceder e a renovar licenças a partir de dados fornecidos apenas pelas mineradoras, sem verificação independente. Precisamos antecipar e evitar novas Maceiós, novas Marianas, novos Brumadinhos", disse.

"O afundamento do solo em Maceió não é produto das chuvas, mas foi explicitado por elas. Os eventos do Rio Grande do Sul poderiam ter sido menos graves se não tivesse havido o desmonte das políticas públicas de proteção ao meio ambiente e de prevenção de desastres no Estado", ressaltou.