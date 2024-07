Ações europeias atingem pico de 1 mês com balanços e expectativa de corte de juros pelo Fed

A Addtech, da Suécia, atingiu um recorde e saltou 16%, depois que a empresa de soluções técnicas disse que as perspectivas para os próximos trimestres são favoráveis, enquanto a Ericsson subiu 4,3%, depois que a fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações superou as previsões de lucros e vendas, devido à recuperação da demanda na América do Norte.

"Embora uma temporada robusta de relatórios do segundo trimestre possa fornecer mais apoio de curto prazo para a dinâmica de lucro por ação do STOXX 600, esperamos que isso dê lugar a novos rebaixamentos, já que a dinâmica do crescimento global enfraquece em resposta ao impacto defasado do aperto monetário e ao enfraquecimento do apoio do estímulo fiscal dos Estados Unidos observado no ano passado", disseram estrategistas do BofA Global Research em nota.

A temporada de balanços também teve início nos EUA, com grandes bancos, incluindo o JPMorgan Chase, o Wells Fargo e o Citigroup, divulgando seus resultados do segundo trimestre.

O sentimento foi otimista, conforme investidores permaneceram firmes em suas apostas de um corte na taxa de juros do Federal Reserve em setembro, depois que dados de quinta-feira mostraram que os preços ao consumidor dos EUA caíram inesperadamente, mesmo com os números desta sexta-feira mostrando que os preços ao produtor norte-americano subiram mais do que o esperado em junho.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,36%, a 8.252,91 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,15%, a 18.748,18 pontos.