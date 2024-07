África propõe chefe da OMC para segundo mandato, mostra documento

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - O Grupo Africano da Organização Mundial do Comércio (OMC) pediu à chefe da entidade, Ngozi Okonjo-Iweala, para concorrer a um segundo mandato como líder do órgão de fiscalização do comércio global, segundo um documento divulgado nesta sexta-feira.

Okonjo-Iweala, ex-ministra das Finanças da Nigéria, fez história ao se tornar a primeira mulher e chefe africana do órgão em 2021. Seu mandato termina formalmente em agosto de 2025 e ela ainda não comentou publicamente sobre seus planos.