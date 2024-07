Ibovespa busca 10ª alta seguida com aval de Wall St; B3 sobe mais de 3%

"É importante destacar que, com o número elevado de ações acionando ponto de compra, o investidor precisará restringir o universo de busca aos setores que estão mais sensíveis ao atual momento. Em nossa opinião, as small caps dos setores de consumo e construção civil podem oferecer maiores potenciais", avaliam.

DESTAQUES

- B3 ON valorizava-se 3,26%, em meio à análise de dados operacionais da empresa de infraestrutura de mercado divulgados na noite da véspera, com analistas do Goldman Sachs e do Citi chamando a atenção principalmente para o desempenho no segmento de derivativos, apesar da fraqueza ainda nos volumes no mercado de ações.

- WEG ON avançava 1,25%, com analistas do Itaú BBA reforçando recomendação de compra para as ações da fabricante de motores e componentes elétricos, entre outros itens, afirmando que a visão positiva está alicerçada na consolidação dos três pilares: uma inflexão positiva nas expectativas de crescimento, rentabilidade e custo de capital próprio. "Continuamos a ver a WEG com um valuation atrativa, apesar do rali."

- ISA CTEEP PN recuava 4,1%, após a Eletrobras anunciar oferta secundária de até 130 milhões de ações que detém na transmissora de energia. A operação que está alinhada à estratégia da Eletrobras de simplificação de portfólio e alienação de participações minoritárias e não estratégicas. A fixação do preço está prevista para 18 de julho. ELETROBRAS ON subia 1,4%.

- MRV&CO ON caía 2,34%, em dia de correção negativa para o setor, acompanhando também o ajuste para cima nas taxas dos contratos de DI após quedas relevantes recentemente. CYRELA ON era negociada em baixa de 2,5%, tendo ainda no radar prévia operacional do segundo trimestre, com queda de 6% nas vendas ano a ano, excluindo permutas. O índice do setor imobiliário na B3 perdia 0,73%.