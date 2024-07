Japão intensifica alertas sobre iene, dados sugerem intervenção

Por Makiko Yamazaki e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O principal diplomata cambial do Japão disse nesta sexta-feira que as autoridades tomarão as medidas necessárias no mercado de câmbio, retomando seu discurso após a alta do iene mais cedo, o que aumentou a especulação do mercado sobre intervenção.

Dados do Banco do Japão divulgados nesta sexta-feira sugeriram que o país pode ter usado até 3,57 trilhões de ienes (22,4 bilhões de dólares) intervindo no mercado de câmbio para sustentar a moeda.