ONS pede que termelétricas fiquem de prontidão para despacho no período seco

"Diante dos pontos elencados, e em atendimento à deliberação do CMSE na 293ª reunião realizada em 05 de julho de 2024, solicita-se maximização da disponibilidade de geração térmica e a prontidão das usinas de modo a garantir o atendimento eletroenergético em caso de necessidade de despacho...", diz o documento.

O ONS também pediu que todos os agentes termelétricos sinalizem as manutenções e eventuais postergações de manutenções de forma antecipada, e que informem previamente sobre questões de hibernação ou falta de combustível, para não "frustrar" o despacho.

Procurado, o ONS confirmou à Reuters que solicitou a maximização da disponibilidade de geração, a reprogramação de manutenções agendadas e o aviso prévio de eventuais limitações no acesso ao combustível das usinas.

"A iniciativa reforça a importância das informações exatas para que o Operador mantenha sua excelência técnica no planejamento e operação. A medida é parte da política operativa, com ações voltadas para a boa gestão do Sistema Interligado Nacional (SIN), visando o pleno atendimento às demandas de carga e potência da sociedade brasileira" disse o operador, em nota.

O pedido do operador nacional é mais um indicativo da mudança do cenário de suprimento de energia no Brasil, que ingressou no período seco com reservatórios de hidrelétricas em níveis ainda confortáveis, mas com projeções muito ruins para a hidrologia.

No cenário mais pessimista, julho deve ter a pior afluência para o mês no histórico de 94 anos, e no mais otimista, o 3º menor valor da série, segundo nota publicada pelo Ministério de Minas e Energia após reunião do CMSE.