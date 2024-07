Pacheco diz que projeto sobre dívida dos Estados sofre pressão de setores do mercado

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira que setores do mercado financeiro "trabalham contra" o projeto sobre a dívida dos Estados com a União por se operem à federalização de ativos e empresas dos entes endividados.

Em fala durante o 19° Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji, Pacheco afirmou que tais setores "querem nada mais nada menos do que adquirir a preço de banana, a preço vil, os ativos" de Estados endividados

(Reportagem de Fernando Cardoso)