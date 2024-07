Preços ao produtor dos EUA têm alta moderada em junho

O governo informou na quinta-feira que os preços ao consumidor caíram pela primeira vez em quatro anos em junho, em meio à gasolina mais barata e a uma ampla desaceleração nos custos de bens e serviços, incluindo aluguéis.

Os dados de inflação moderada seguiram-se à notícia, na semana passada, de um aumento na taxa de desemprego, que atingiu 4,1%, um recorde de dois anos e meio.

Com o Federal Reserve agora cauteloso com a fraqueza do mercado de trabalho, os economistas e os mercados financeiros estão apostando cada vez mais em um corte nos juros em setembro, com outra redução nos custos de empréstimos esperada para dezembro.

O chair do Fed, Jerome Powell, reconheceu a melhora do ambiente de inflação durante seu depoimento perante parlamentares nesta semana, mas também destacou os riscos para o mercado de trabalho, dizendo que "temos visto um abrandamento considerável".

O banco central dos EUA tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% desde julho passado, após um total de 525 pontos-base de aumentos desde 2022.

(Reportagem de Lucia Mutikani)