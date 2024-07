Wall St sobe após alta moderada de preços ao produtos e balanços mistos de bancos

Por Medha Singh e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, uma vez que os números dos preços ao produtor um pouco mais fortes do que o esperado pouco alteraram as apostas em torno de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro, enquanto os investidores também analisaram balanços mistos de grandes bancos.

O lucro do segundo trimestre do JPMorgan Chase aumentou devido a um impulso do aumento das taxas de investimento e a um ganho contábil de 8 bilhões de dólares de um acordo de troca de ações com a Visa. Entretanto, as ações do maior banco do mundo caíam 1,9%.