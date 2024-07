Ações da China caem para nível mais baixo em cinco meses

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas caíram nesta quarta-feira, com o índice de Xangai atingindo seu nível mais baixo em mais de cinco meses, uma vez que os investidores mostraram-se avesso ao risco em meio a dados econômicos fracos e riscos eleitorais nos Estados Unidos.

O índice de Xangai chegou a cair abaixo do nível importante de 2.900 pontos, mas ficou ligeiramente acima disso no fechamento, com recuo de 0,46%