Banco do Japão avaliará subir juros semana que vem e detalhará plano de redução de compra de títulos, dizem fontes

Mais de três quartos dos economistas entrevistados pela Reuters esperam que o banco central japonês não faça alterações em sua política neste mês e, possivelmente, faça a próxima mudança em setembro ou outubro, mas as fontes sugeriram que o resultado da reunião de 30 e 31 de julho era consideravelmente menos certo.

"A decisão será muito próxima e difícil de ser tomada", dada a incerteza sobre as perspectivas de consumo, disse uma das fontes. "É realmente uma decisão de julgamento, em termos de agir agora ou ainda este ano", disse outra pessoa.

Embora o conselho de nove membros do Banco do Japão concorde amplamente com a necessidade de um aumento da taxa no curto prazo, não há consenso sobre se isso deve ocorrer na próxima semana ou no final do ano, disseram as fontes.

O núcleo da inflação atingiu 2,6% em junho, tendo ultrapassado a meta do Banco do Japão por mais de dois anos, e o salário base dos trabalhadores teve o maior aumento em três décadas em maio, o que é suficiente para que formuladores de política monetária com tendência a serem mais rígidos com a inflação argumentem que as condições são adequadas para aumentar as taxas agora.

No entanto, o fraco consumo recente e o sentimento das famílias ajudaram aqueles com tendência de maior leniência com a inflação a defenderem a necessidade de manter a política inalterada por enquanto e aguardarem mais dados para ver se os cortes de impostos e o aumento dos salários aumentarão o consumo conforme projetado.

O resultado da reunião da próxima semana é incerto, em parte porque o Banco do Japão não vê nenhuma razão convincente para se apressar, com os aumentos de preços ainda moderados e as expectativas de inflação estáveis perto de 2%, disseram as fontes.