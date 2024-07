Credit Saison aporta US$100 mi para investimento em crédito no Brasil

No Brasil, o grupo japonês já atua com a startup de comércio exterior Vixtra, que oferece crédito a importadores e realizou este ano uma captação de 150 milhões de reais via fundo de investimento em direitos creditórios (Fidc), tendo o Credit Saison como um dos investidores.

"Queremos criar uma carteira diversificada", afirmou Mori.

A atratividade do Brasil para investimentos se dá, segundo ele, ao tamanho e à robustez do ecossistema de fintechs no país, além de um Banco Central que considerou "claro e forte" do ponto de vista regulatório e "amigável" a grupos estrangeiros.

O executivo acrescentou que não há um cronograma específico para o investimento dos 100 milhões de dólares no país, mas que a companhia pretende expandir no mesmo ritmo observado em outros mercados onde a empresa atua.

"Nos próximos, digamos, três a cinco anos, gostaríamos de aumentar esses 100 milhões para 300 milhões, 500 milhões", disse Mori.

"Foi o que aconteceu em outros mercados, como a Índia, por exemplo. Há cinco anos, entramos exatamente no mesmo modelo de negócio, trabalhando com fintechs, crescendo com fintechs. E hoje, cinco anos depois, nós somos (uma operação) multibilionária na verdade, não apenas de 500 milhões."