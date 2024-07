Crescimento empresarial da zona do euro fica estagnado em julho, mostra PMI

O PMI do setor de serviços caiu de 52,8 para 51,9 este mês, em comparação com a previsão da pesquisa de um aumento para 53,0.

As empresas de serviços enfrentaram um aumento mais acentuado nos custos de insumos este mês, mas elevaram seus preços cobrados por uma taxa mais fraca. O índice de preços de produção diminuiu de 53,5 para 53,2.

Isso pode ser bem recebido pelas autoridades do Banco Central Europeu, que mantiveram as taxas de juros na semana passada depois de reduzi-las em junho, mas disseram que a decisão de setembro está "totalmente em aberto".

O PMI de indústria caiu para 45,6, menor nível em sete meses, de 45,8 em junho. O índice que mede a produção caiu de 46,1 para 45,3.

Com a demanda caindo no ritmo mais rápido este ano, as fábricas reduziram o número de funcionários pela taxa mais acentuada desde dezembro. O índice de emprego caiu de 47,5 para 46,8.

(Reportagem de Jonathan Cable)