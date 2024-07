Eneva estima aporte de R$4 bi para expansão de térmica Celse em Sergipe, diz diretor

"Tendemos a ser bastante competitivos nesse leilão", disse o executivo em entrevista, ao citar a estimativa de orçamento com base nos estudos de engenharia em desenvolvimento, após participar na terça-feira de evento em Aracaju.

A usina da Eneva, uma das maiores do país, deverá absorver parte da oferta de gás natural remanescente da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU) da empresa, com capacidade de 21 milhões de m³/dia, na região metropolitana de Aracaju, no litoral de Sergipe.

Atualmente, a Celse consome cerca de 6 milhões de m³/dia. A expansão, caso contratada nesse leilão, deverá demandar aproximadamente 7 milhões de m³/dia, conforme o executivo.

A licitação, que deverá gerar oportunidades para geradores termelétricos e hidrelétricos, estava originalmente prevista para ocorrer em agosto, mas o Ministério de Minas e Energia não publicou até agora as regras finais e um cronograma atualizado.

Para Lopes, a demora para a realização do leilão pode colocar o sistema em "situação de fragilidade", em caso de uma piora do cenário de suprimento de energia no Brasil.

O país ingressou no período seco deste ano com reservatórios de hidrelétricas em níveis ainda confortáveis, mas com projeções ruins para a hidrologia.