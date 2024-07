Neoenergia não disputará leilão de transmissão de energia de setembro

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia decidiu não participar do leilão de transmissão de energia que ocorrerá em setembro, disse nesta quarta-feira o CEO da companhia, Eduardo Capelastegui.

Em teleconferência para comentar os resultados do segundo trimestre, o executivo explicou que a maioria dos lotes ofertados no certame são de pequeno porte, com perfil mais voltado para empresas de construção, e nos quais a companhia não seria tão competitiva.

"É um leilão pequeno, com quatro lotes, três dos quais são lotes pequenos... E o lote grande, avaliamos com detalhe, mas tem bastante problema fundiário... Após avaliar os prós e contras, nossa decisão é não participar", afirmou.