Neoenergia tem lucro líquido 12% maior no 2º tri

Já na área de transmissão de energia, em junho a companhia conseguiu a liberação de 100% das receitas anuais permitidas (RAP) dos projetos Itabapoana, cuja licença de operação foi emitida com atraso em função da greve do Ibama, e Paraíso, antecipando seu plano de negócios.

A Neoenergia disse ainda que executou investimentos (Capex) de 4,2 bilhões de reais no primeiro semestre, sendo que desse total 2,4 bilhões foram destinados à melhoria contínua do fornecimento de energia a clientes de suas distribuidoras que atendem Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

(Por Letícia Fucuchima)