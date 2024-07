Receita da IBM supera estimativas com forte demanda por software e IA

As vendas no segmento de software subiram cerca de 7%, para 6,74 bilhões de dólares. Cerca de 75% da receita foi recorrente, informou o diretor financeiro da empresa, James Kavanaugh, à Reuters.

A lista de negócios de IA da empresa -- uma combinação de reservas e vendas reais de diversos produtos -- cresceu para 2 bilhões de dólares, sendo cerca de 1 bilhão adicionado no segundo trimestre.

O segmento de consultoria representou 75% da lista, com o restante vindo de software, disse Kavanaugh.

Ainda assim, as receitas de consultoria caíram cerca de 1%, para 5,18 bilhões de dólares, à medida que os clientes reduziram gastos discricionários e projetos de consultoria de curto prazo.

"Estamos vendo um ambiente macroeconômico geral muito dinâmico e, por baixo disso, os clientes estão escolhendo tecnologia para obter vantagem competitiva. Eles estão gastando em IA generativa", disse Kavanaugh.

Ainda assim, o lucro ajustado por ação no segundo trimestre de 2,43 dólares superou as estimativas de 2,20 dólares, com vendas robustas no segmento de software, que possui margem elevada, ajudando a compensar a fraqueza em consultoria.