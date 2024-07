RIO DE JANEIRO (Reuters) - A receita do setor de mineração do Brasil totalizou 129,5 bilhões de reais no primeiro semestre do ano, aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) na quarta-feira.

Já as exportações do totalizaram 186 milhões de toneladas métricas de janeiro a junho, alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

(Por Fábio Teixeira)