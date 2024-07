Santander Brasil tem alta de 44% no lucro do 2º tri

O lucro do Santander Brasil foi de 3,33 bilhões de reais, um aumento de 44,3% em relação ao ano anterior e acima dos 3,19 bilhões esperados por analistas consultados pela Lseg.

A receita líquida de juros (NII) subiu 10,6%, para 14,75 bilhões de reais. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um importante indicador de lucratividade, atingiu 15,5%, um aumento de 4,3 pontos percentuais.

A provisão para perdas com empréstimos caiu 1,4%, para 5,89 bilhões de reais, enquanto a carteira de empréstimos consolidada do banco aumentou 7,8%, para 665,59 bilhões de reais.

"Apresentamos uma clara expansão da NII do cliente, impulsionada por volumes mais altos, com a NII do mercado em níveis positivos. As tarifas também cresceram de forma consistente", disse o presidente-executivo do Santander Brasil, Mario Leão, no balanço.