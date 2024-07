S&P e Nasdaq fecham nos menores níveis em várias semanas pressionados por Tesla e Alphabet

O índice de tecnologia Nasdaq também foi combalido, registrando sua maior queda percentual em um único dia desde outubro de 2022, terminando em seu ponto mais baixo desde 10 de junho. Enquanto isso, o índice Dow Jones fechou abaixo de 40.000 pontos pela primeira vez em duas semanas.

A Tesla pesou muito nesta quarta-feira, caindo 12,3% em sua pior baixa em um único dia desde setembro de 2020. Isso ocorreu após a fabricante de veículos elétricos divulgar sua menor margem de lucro em mais de cinco anos e não atingir as estimativas para seu balanço do segundo trimestre.

A Alphabet, controladora do Google, caiu 5% e atingiu seu pior resultado de fechamento desde 31 de maio, apesar de ter superado as estimativas para o segundo trimestre, com investidores focando a desaceleração do crescimento no negócio de publicidade, enquanto a empresa sinalizou despesas de capital elevadas para o ano.

A Tesla e a Alphabet pressionaram os setores de serviços de comunicação e de consumo discricionário do S&P 500 para quedas de 3,8% e 3,9%, respectivamente, com o de consumo discricionário registrando sua maior baixa em um único dia desde setembro de 2022. O setor de Tecnologia da Informação teve o desempenho mais fraco dos 11 demais do S&P 500, porém, seu declínio de 4,1% foi a maior queda diária desde outubro de 2022.

O Dow Jones caiu 1,25%, para 39.853,87 pontos. O S&P 500 perdeu 2,31%, para 5.427,13 pontos. O Nasdaq perdeu 3,64%, para 17.342,41 pontos.