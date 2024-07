Ações caem após balanços decepcionantes

As ações de mídia recuaram 3%, a maior queda entre os principais setores do STOXX 600, pressionadas por uma baixa de 23,5% no Universal Music Group depois que a maior gravadora do mundo divulgou uma receita de streaming e de assinaturas abaixo do esperado para o segundo trimestre.

O setor de tecnologia perdeu 2,8%, com a fornecedora holandesa de peças para fabricação de chips BE Semiconductor Industries (Besi) em queda de 14% depois de prever vendas estáveis no terceiro trimestre, que ficaram abaixo das expectativas do mercado.

As ações do setor automobilístico da Europa perderam 1,7%, pressionadas por uma queda de 8,7% na Stellantis depois que a montadora apresentou resultados piores do que os esperados no primeiro semestre.

Um indicador das dez maiores empresas europeias de luxo caiu cerca de 1,7% e atingiu o nível mais baixo em seis meses. A Kering perdeu 7,5% depois que o grupo de luxo francês divulgou uma queda maior do que a esperada nas vendas do segundo trimestre e previu um segundo semestre fraco.

Em meio à liquidação global, os investidores fugiram para ativos menos arriscados, incluindo títulos de curto prazo, com o rendimento do título alemão de dois anos em seu nível mais baixo desde fevereiro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,40%, a 8.186,35 pontos.