Ações da China caem por preocupações econômicas e empréstimos do BC a taxas mais baixas

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta quinta-feira, acompanhando a fraqueza dos mercados globais, com os investidores preocupados com os problemas econômicos do país depois que o banco central realizou uma operação de empréstimo com taxas mais baixas.

O índice de Xangai fechou no nível mais baixo desde 19 de fevereiro, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, terminou em uma mínima de três meses.

As ações asiáticas foram pressionadas nesta quinta-feira, já que uma queda nas ações globais de tecnologia fez com que os investidores fugissem para ativos menos arriscados, incluindo títulos de curto prazo, o iene e o franco suíço.